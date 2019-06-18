تريند مايكرو توفّر تدريبا مجانيا على الأمن الإلكتروني

2019/06/18 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة “تريند مايكرو” إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال حلول الأمن الإلكتروني عن إبرام شراكة مع عدد من كبار شركات التدريب المختصة بمجال الأمن الإلكتروني.وذكرت الشركة، انها ” الشراكة تهدف إلى تمكين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حماية موظفيها ومواردها من أحدث التهديدات الإلكترونية، وتجمع الشراكة الجديدة “تريند مايكرو” […]

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