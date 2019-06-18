ميدياتك تكشف عن أحدث شريحة للجيل الخامس 5G

2019/06/18 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة ميدياتك MediaTek عن جاهزيتها لتكنولوجيا الجيل الخامس من شبكات الاتصال وذلك بإطلاق شريحتها الرائدة متعددة الأوضاع المتوافقة مع الجيل الخامس والعاملة بتكنولوجيا الأنظمة على الشريحة 5G system-on-chip (SoC) بدقة تصنيع 7 نانومتر.وذكرت الشركة، ان ” شريحة الجيل الخامس المتكاملة الجديدة تأتي بتصميمها المضغوط، لتجمع أفضل وأحدث التكنولوجيا حول العالم، مع تزويدها […]

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