2019/06/18 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت كلية العلوم الشرعية يوم الأحد الدورة الفقهية المكثفة وبرنامج الإجازة القرآنية تحت رعاية “الدكتور عبدالله بن مسلم الهاشمي” عميد الكلية بمشاركة أكثر من 300 طالبة من طالبات كليات وجامعات سلطنة عمان.قال الدكتور عبدالله بن مسلم الهاشمي عميد الكلية قال فيها “بأن الكلية تسعى من خلال برامجها المختلفة إلى ترسيخ ونشر الثقافة الشرعية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عُمان : تفتتح برنامج “الإجازة القرآنية” للطالبات النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عُمان : تفتتح برنامج “الإجازة القرآنية” للطالبات) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عُمان : تفتتح برنامج “الإجازة القرآنية” للطالبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).