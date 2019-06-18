2019/06/18 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة إلى اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.وكتبت شيرين في صفحتها على (تويتر)، أول أمس السبت 15 يونيو / حزيران، رسالة تهنئة لمحمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده السابع والعشرين.وقالت: (كل سنة وإنت ناجح وفخر للمصريين، كل سنة وإحنا بنشوف نفسنا فيك)، حسب موقع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيرين عبد الوهاب توجه هذه الرسالة لمحمد صلاح وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيرين عبد الوهاب توجه هذه الرسالة لمحمد صلاح) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيرين عبد الوهاب توجه هذه الرسالة لمحمد صلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).