ترامب يرجّح القيام بعمل عسكري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

2019/06/18 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، قيامه بعمل عسكري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.وقال ترامب في مقابلة صحفية مع مجلة “التايم” رداً على سؤال حول اللجوء إلى عمل عسكري لحماية إمدادات النفط الدولية: “أفضل أن أبقي علامة استفهام حول ذلك”.وأضاف “قد أقوم بعمل عسكري لمنع

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