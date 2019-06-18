ليفربول يسعى لضم مبابي نجم سان جيرمان

2019/06/18 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس دخل ليفربول الإنجليزي على خط المساعي لضم نجم هجوم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، بعد تقارير صحفية أشارت إلى قرب رحيله عن “حديقة الأمراء”.وذكرت تقارير بريطانية، أن “ليفربول سيكون على الأغلب وجهة مبابي، في حال فشل ريال مدريد الإسباني في ضم اللاعب الحاصل على كأس العالم 2018 مع

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