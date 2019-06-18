صحيفة سعودية: تحالف النجيفي يدرس إسقاط الحكومة بالتعاون مع المعارضة

2019/06/18 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية ، الثلاثاء، عن وجود مباحثات لبعض الكتل السنية من اجل الانضمام الى تكتل لاسقاط حكومة عادل عبد المهدي، مبينة ان القرار يدرس حاليا الانضمام الى النصر والحكمة.ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها ان “تطورات مفاجئة في عملية الاصطفاف السياسي والبرلماني لإسقاط حكومة عادل عبدالمهدي بعد نحو سبعة أشهر من تشكيلها”.[…]

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