روسيا تكشف في معرض “لو بورجي” عن برنامجها القمري

2019/06/18 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف معهد “تسني ماش” الروسي التابع لمؤسسة “روس كوسموس” الحكومية في معرض “لو بورجي” الدولي للطيران عن برنامجه القمري للبحوث العلمية.وأشار المعهد إلى أن رواد الفضاء الروس سيهبطون عام 2030 لأول مرة على سطح القمر حيث سيجرون بحوثا علمية تطبيقية.وذلك بالتعاون مع الروبوتات والروفرات الأوتوماتيكية.ومن المخطط له أن […]

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