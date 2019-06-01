بالصور.. العراق يبحث مع ايران تشكيل لجان نيابية مشتركة لاستثمار التعاون بين البلدين

2019/06/18 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس:

ضمن جدول أعمال زيارة وفد مجلس النواب العراقي الى جمهورية الإسلامية في إيران التقى رئيس الوفد بشير حداد وبحضور أعضاء الوفد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس شورى الإيراني حشمت الله فلاحت، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا التي تتعلق بتوسيع نطاق التعاون البرلماني بين الجانبين.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي حصلت عليه "الاتجاه برس"، ان رئيس الوفد أكد على أهمية استمرار التعاون النيابي بين مجلس النواب ومجلس الشورى الإيراني وتفعيل عمل لجنة الصداقة العراقية الإيرانية وتبادل الخبرات والزيارات، وتشكيل اللجان للعمل المشترك ومعالجة بعض الملفات ومنها ملف المفقودين العراقيين أيام الحرب العراقية الإيرانية، فضلاً عن توسيع حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الجمهورية الإسلامية سيما توجد حدود مشتركة طويلة بين البلدين الجارين.

من جانبه أعرب حشمت الله عن سروره لزيارة الوفد العراقي ومناقشة عدد من القضايا والملفات وتطوير العلاقات الثنائية وتنميتها في المجال النيابي والسياسي والاقتصادي والثقافي وزيادة حجم التعاون التجاري لتعم الفائدة على الشعبين، مؤكداً على حرص بلاده على استمرار تقديم الدعم اللازم للشعب العراقي وحكومته وتمكينه لاستعادة دوره في المنطقة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في عموم العراق.

KKK

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