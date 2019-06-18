الصدر يوجه “نداءً أخيرا” ويمهل الحكومة 10 أيام لإكمال الكابينة

2019/06/18 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ما أسماه “نداءً أخيرا” إلى الكتل السياسية بترك “التكالب على المناصب”، مطالبا إياها بتفويض رئيس الوزراء لإتمام الكابينة الوزارية، فيما أمهل الحكومة عشرة أيام قبل أن تكون هناك “وقفة أخرى” له.وقال الصدر في بيان لمكتبه الإعلامي تلقته “خطوة برس” إن “من المعيب

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