جوميز:صلاح قادر على أن يكون الأفضل بالعالم

2019/06/18 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نونو جوميز، مهاجم المنتخب البرتغالي السابق، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول، قادر علي أن يكون أفضل لاعب في العالم، خاصة مع قيادته لفريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا علي حساب توتنهام.وقال جوميز في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إن محمد صلاح بات ينافس الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو شيء يحسب له خاصة أن

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