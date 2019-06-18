أميركا تبدأ في إجلاء ملايين المهاجرين

2019/06/18 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ الأسبوع المقبل في إجلاء الملايين من المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها.وكتب ترامب تغريدة في “تويتر”: “في الأسبوع المقبل ستبدأ وكالة الهجرة والجمارك عملية إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني..سيجري إجلاؤهم بنفس السرعة التي يدخلون […]

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