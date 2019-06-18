اختبار غواصات روبوتية متطورة

2019/06/18 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يعمل الخبراء الروس على استكمال الاختبارات المخصصة لنوع جديد من الغواصات الموجهة التي ستحدث نقلة نوعية في عالم الأسلحة البحرية.وأشار مكتب “روبين” الروسي للتصميم والهندسة البحرية إلى أن الاختبارات التي أجريت على روبوتات Clavesin-2R-PM عام 2018 أكدت نجاح تصميمها، وصحة خوارزميات التشغيل التي تعمل على توجيهها والتحكم بها.وأوضح أن […]

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