2019/06/18 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل موقع البحث العالمي ، جوجل اليوم، بشيء غريب للغاية، وهو يوم الطعمية العالمي، يوم الفلافل، وذلك في الدول العربية، خصوصاً، وقد تم نشر الصور الخاصة بهذا اليوم، داعياً الكافة للمشاركة بقوة في هذا الترند الهام، والموضوع المفيد، خصوصا أن الطعمية “الفلافل” متواجدة في كل بيت عربي صباحاً.وقال جوجل أن اليوم الخاص بالفلافل “الطعمية”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جوجل يحتفل بيوم الفلافل العالمي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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