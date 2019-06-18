البرازيل تمنع نيمار من التصرف في ممتلكات عقارية

2019/06/18 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ذكرت وسائل إعلام برازيلية إن المشاكل التي تواجه نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تفاقمت بعد أن منعته سلطات الضرائب البرازيلية من التصرف في عشرات العقارات وغيرها من الممتلكات في خضم نزاع ضريبي مستمر منذ فترة طويلة.وذكرت صحيفة “فولا دي ساو باولو” أن السلطات البرازيلية منعت نيمار من التصرف في […]

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