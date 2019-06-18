2019/06/18 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن طقس الايام الاربعة المقبلة.وقالت الهيئة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “طقس الاربعاء سيكون صحواً والحرارة تنخفض بضع درجات في الوسط، بينما سيكون صحواً والحرارة تنخفض قليلا في الشمال والجنوب”.واضاف أن طقس “يومي الخميس والجمعة مشابه ليوم الاربعاء في المناطق كافة”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من الغد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).