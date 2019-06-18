2019/06/18 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم موقع النعيم نيوز من مكتب إعلام وزارة الكهرباء أن السيد وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب، كرم فريق كرة القدم في نادي الكهرباء الرياضي، بمناسبة تأهله للمباراة النهائية لبطولة كأس العراق، وهو إنجاز يتحقق لأول مرة منذ تأسيس النادي، وسيقابل في المباراة النهائية فريق نادي الزوراء الرياضي على أديم ملعب الشعب الدولي الشهر المقبل.وقال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق نادي الكهرباء لكرة القدم يحظى بتكريم وزير الكهرباء النعيم نيوز.

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