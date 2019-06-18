2019/06/18 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إنخفاض الحرارة في العراق الى الجمعة..



وهذه درجاتها

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة

المقبلة.

وذكر بيان للهيأة ، ان "طقس يوم غد الأربعاء، سيكون صحواً في كافة

المناطق مع انخفاض بضع درجات للحرارة في المنطقة الوسطى، بينما تسجل

درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 44 مْ وفي البصرة 48 مْ".وأضاف ان "طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً في كافة

المناطق ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".وأشار الى ان "طقس السبت المقبل سيكون صحواً في المناطق كافة مع

ارتفاع قليل في درجات الحرارة".

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