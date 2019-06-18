2019/06/18 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط مُتَّهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في محافظة ذي قار.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أنَّ “فريقاً من مديريَّة تحقيق بغداد التابع للهيأة انتقل إلى محافظة ذي قار وتمكَّن من ضبط المُتَّهمين، لقيامهما بإطلاق وعودٍ كاذبةٍ بقدرتهما على استحصال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تعلن ضبط مُتَّهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في ذي قار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن ضبط مُتَّهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن ضبط مُتَّهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).