2019/06/18 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاثنبين، عن ضبطٍ مُتَّهمَينِ اثنينِ بالاحتيال والرشوة في ذي قار.وقالت الدائرة في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أنَّ “فريقاً من مديريَّة تحقيق بغداد التابع للهيأة انتقل إلى محافظة ذي قار وتمكَّن من ضبط مُتَّهمين قاما بإطلاق وعودٍ كاذبةٍ من خلال قدرتهما على استحصال المُوافقات الأصوليَّة؛ للحصول على قطعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تضبط مُتَّهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في ذي قار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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