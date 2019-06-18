ضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة

2019/06/18 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط مُتَّهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في محافظة ذي قار.





وذكرت الدائرة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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