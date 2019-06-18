2019/06/18 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد خبراء رقميون ثغرة “خطيرة” تتيح للقراصنة أن يخترقوا عددا كبيرا من الهواتف الذكية، ونبهوا إلى أن المشكل يتطلب تحركا عاجلا من شركات التقنية.

ونقل موقع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء يرصدون ثغرة خطيرة للتجسس على هاتفك الذكي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء يرصدون ثغرة خطيرة للتجسس على هاتفك الذكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).