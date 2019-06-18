الصناعة تبدي استعدادها لتجهيز الشرطة الاتحادية بالمدفعية الثقيلة

2019/06/18 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن استعدادها لتزويد قيادة قوات الشرطة الاتحادية بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة.وقال مدير عام الشركة المهندس أكرم شاكر عبدالفتاح في بيان تلقت/المعلومة/ نسخة منه انه ” استقبل وفدا من قيادة قوات الشرطة الاتحادية ضم آمر الدعم اللوجستي لقيادة الشرطة الاتحادية ومستشار قائد الشرطة […]

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