نادية محمود - حكومة المعارضة ومعارضة الحكومة!

2019/06/18 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_محمود اعلنت كتلة سائرون (التيار الصدري والحزب الشيوعي)، تيار الحكمة( عمار الحكيم)، كتلة النصر (حيدر العبادي)، وقوى سياسية اخرى بلغ مجموعها ستّ قوى عن اقترابها من إعلان تشكيل كتلة نيابية معارضة لحكومة عادل عبد المهدي في مجلس النواب خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".لنتفحص قليلا ما حقيقة هذه "المعارضة".الاحزاب التي تريد اعلان نفسها " معارضة" هي ذات الاحزاب التي شكّلت وتوافقت على كل حكومات ما ......

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