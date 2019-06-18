الحكمة: ذهبنا للمعارضة بعد مفاوضات مع عبد المهدي والإصلاح قد يغير اسمه

2019/06/18 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الثلاثاء، أن التيار لجأ الى خيار المعارضة الحكومية بعد مفاوضات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشان برنامجه الحكومي، لافتاً الى ان تحالف الاصلاح قد يغير اسمه او قد يبقى بالكتل المنضوية تحت هذا المسمى.وقال البخاتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “تيار الحكمة لجأ الى خيار […]

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