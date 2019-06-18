ادارة الديوانية توافق على استقالة رئيسها وتكلف نائبه لإدارة شؤون النادي

2019/06/18 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيئة الادارية لنادي الديوانية الرياضي قبول الاستقالة التي تقدم بها رئيس الهيئة سعد الخزعلي وتكليف نائبه لحين الانتخابات التكميلية.

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