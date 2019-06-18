السعودية تدعو إلى تعاون دولي لإبقاء ممرات شحن الطاقة مفتوحة

2019/06/18 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح ، إن دول العالم بحاجة إلى التعاون لإبقاء الممرات المائية مفتوحة أمام النفط وإمدادات الطاقة الأخرى بعد الهجوم على ناقلتين في الخليج الأسبوع الماضي وذلك لضمان استقرار الإمدادات.وقال الفالح للصحافيين في طوكيو “سنحمي بنيتنا التحتية وأراضينا، ونفعل ذلك رغم محاولات استهداف بعض منشآتنا ،وأن المملكة ستتخذ […]

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