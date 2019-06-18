2019/06/18 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6JemPmpWHhE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يرأس اجتماعا لبحث تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يرأس اجتماعا لبحث تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).