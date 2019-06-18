بعد توقفه لـ13 عاما.. الاتصالات تعلن عن خطة لتنفيذ مشروع بغداد الأمني

2019/06/18 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، عن اعداد خطة لتحديث الدراسة الخاصة بمشروع حماية بغداد لادخال تقنيات جديدة بهذا المجال بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية.وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن وزارته “نسقت مع وزارة المالية الفرنسية وشركة فرنسية للتعاون المشترك مع وزارة الداخلية، من […]

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