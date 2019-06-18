2019/06/18 | 09:58

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الثلاثاء 18 يونيو 2019 | 09:52 صباحاً | عدد القراءات : 6

الانواء الجوية تتوقع إنخفاضا نسبيا في درجات الحرارة بالعراق

بغداد/...



توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، طقس الأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة، ان "طقس يوم غد الأربعاء، سيكون صحواً في كافة المناطق مع انخفاض بضع درجات للحرارة في المنطقة الوسطى، بينما تسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 44 مْ وفي البصرة 48 مْ".

وأضاف ان "طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً في كافة المناطق ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".

وأشار الى ان "طقس السبت المقبل سيكون صحواً في المناطق كافة مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة".انتهى2

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