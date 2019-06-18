هواوي تطالب “Verizon” بدفع مليار دولار

2019/06/18 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أبلغت هواوي شركة Verizon أنه يتعين على شركة النقل الأمريكية دفع رسوم الترخيص لأكثر من 230 من براءات اختراع شركة تصنيع معدات الاتصالات الصينية.وذكرت هواوي، انها ” تسعى إلى الحصول على أكثر من مليار دولار، حيث ان فيريزون يجب أن “تدفع” لحل مسألة ترخيص براءات الاختراع، وأخطرت الشركات المعنية، بما في ذلك شركة […]

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