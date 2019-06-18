2019/06/18 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الدكتور نضال عيسى نعم نحن دولة تخوض حرباً” معنوية ومادية وميدانية واقتصادية منذ سنوات …..!! وبعد كل المعاناة والغلاء … وصمود من صمد ..ومقاومة الشرفاء … وبعد التصريحات الجوفاء والفارغة من بعض المسؤولين الذين لم يكونوا على قدر المسؤولية …!!!! أقول …….لاحل لنا إلا إذا اتخذت الدولة عدة قرارات منها … 1 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار … والأسعار نااار ….!!! ماهو الحل …..؟ النعيم نيوز.

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