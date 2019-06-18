سقوط قذائف هاون على معسكر التاجي شمالي بغداد

2019/06/18 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افادت خلية الاعلام الامني ،الاثنين، بسقوط صواريخ على معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.وذكر بيان مقتضب للخلية تلقت يس عراق، نسخة منه، ان ‘ثلاثة صواريخ سقطت على معسكر التاجي، من دون تفاصيل اخرى’.ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن مصدر عسكري القول إن قذيفتي مورتر سقطتا على قاعدة عسكرية تضم […]

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