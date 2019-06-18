الانواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة حتى مساء السبت المقبل بهذه المناطق

2019/06/18 | 10:07

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بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، حالة الطقس لليوم والايام التالية، وصولاً إلى...





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