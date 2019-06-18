2019/06/18 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت مديرية المالية في الحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية توطين رواتب اللواء 20 بالحشد الشعبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد توطن رواتب اللواء 20 في الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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