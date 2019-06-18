قوباد طالباني يبحث مع وفد عسكري امريكي الية اجراء الاصلاحات في وزارة البيشمركة والحرب على الارهاب

2019/06/18 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني مع وفد عسكري امريكي باشراف الجنرال كريكوري كرودر، الية اجراء الاصلاحات في وزارة البيشمركة .وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني , ان اللقاء شهد ايضا بحث الحرب ضد الارهاب وزيادة التنسيق بين البيشمركة والتحالف الدولي، واجمع الطرفان على ان قوات البيشمركة والتحالف الدولي مثلما كانا على […]

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