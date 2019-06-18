2019/06/18 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة المقبلة بانخفاض درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، ان “طقس يوم غد الأربعاء، سيكون صحواً في كافة المناطق مع انخفاض بضع درجات للحرارة في المنطقة الوسطى، بينما تسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 44 مْ وفي البصرة 48 مْ”.وأضافت الهيئة في بيانها ان “طقس يومي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنخفاض درجات الحرارة الى الجمعة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنخفاض درجات الحرارة الى الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).