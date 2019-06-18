سائرون: سندين القادة الامنيين الفاسدين بوثائق رسمية ونحيلهم للتحقيق

2019/06/18 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تحالف سائرون للإصلاح بدر الزيادي، اليوم الثلاثاء، ان لدى تحالفه مؤشرات فساد على القادة الأمنيين في وزارتي الدفاع والداخلية، فيما بين ان التحالف يعمل على غربلة مناصب القادة من الفاسدين وإحالتهم للتحقيق.وقال الزيادي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “تحالف سائرون لا يريد رمي التهم […]

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