الانواء الجوية:إنخفاض الحرارة في العراق الى الجمعة

2019/06/18 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيأة وتلقته وكالة صدى، ان “طقس يوم غد الأربعاء، سيكون صحواً في كافة المناطق مع انخفاض بضع درجات للحرارة في المنطقة الوسطى، بينما تسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 44 مْ وفي البصرة 48 مْ”.وأضاف ان “طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون

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