روحاني: الممرات الجوية والبحرية الايرانية أكثر ممرات العالم امنا

2019/06/18 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، أن الممرات الجوية والبرية والبحرية الايرانية من أكثر ممرات العالم امنا، مشيرا إلى أن الأعداء يريدون قتل الأمل لدى الشعب الايراني لكن محاولاتهم هذه ستبوء بالفشل .وقال روحاني في تصريحات له، اليوم، على هامش تدشين صالة مسافرين جديدة في مطار الامام الخميني الدولي ان “الاعداء ضاعفوا ضغوطهم […]

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