بالجدول.. هذه درجات الحرارة في عموم البلاد

2019/06/18 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/اعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، عن طقس الأيام الأربعة المقبلة، مشيرة الى انخفاض في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "طقس يوم غد الأربعاء، سيكون صحواً في كافة المناطق مع انخفاض بضع درجات للحرارة في المنطقة الوسطى، بينما تسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 44 مْ وفي البصرة 48 مْ".

وأضاف ان "طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً في كافة المناطق ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".

وأشار الى ان "طقس السبت المقبل سيكون صحواً في المناطق كافة مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة".انتهى/س

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