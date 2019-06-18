المعلم: لا نسعى إلى مواجهة مسلحة مع الجيش التركي في إدلب

2019/06/18 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف المعلم في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني، وانغ يي، في بكين، انه" على كل القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي الخروج فورا من أراضيها"، منوها، الى ان" إدلب محافظة سورية وسيتم القضاء على “التنظيمات الإرهابية” فيها".ودعا المعلم المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه الإرهاب الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على سوريا والصين وإيران وفنزويلا ودول أخرى.من جانبه اكد وزير الخارجية الصيني، على ضرورة أن تحشد جميع الدول كل قواها لمحاربة الإرهاب".ولفت المعلم إلى أن الأولوية في عملية إعادة الإعمار في البلاد لمن وقف إلى جانب سوريا خلال سنوات الحرب.انتهى..م.م

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