اسعار صرف العملات في بغداد والمحافظات

2019/06/18 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اسعار بيع وشراء الدولار اليوم الثلاثاء، قس شركات الصيرفة المحليةسعر بيع للدولار = 120.500

سعر شراء للـدولار = 119.500

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 112.34دولار

الباوند السعر العالمي : 100 باون = 125.32 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 587.43 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1347.30 $

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 60.80 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 52.05 دولار

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