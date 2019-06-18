روحاني: رغم ضغوطات الغرب بلادنا تشهد كل يوم انجازا جديدا

2019/06/18 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واكد روحاني في كلمة له خلال محفل تدشين صالة مسافرين جديدة في مطار الامام الخميني (ره) الدولي، ان" الغرب وان ضاعفوا ضغوطهم على ايران فأنها ستضاعف مقاومتها وردود فعلها".واضاف، ان" البلاد نواجه المشاكل ولكنها ليست عصية وعلينا أن نثبت لأولئك الذين لا يريدون الخير لإيران بأننا قادرون على مواجهتهم". واوضح روحاني، ان" الممرات الجوية والبرية والبحرية الايرانية من أكثر ممرات العالم امنا رغم المساعي التي بذلتها اميركا الا انها فشلت في فرض العزلة على ايران".انتهى..م.م

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