بشير حداد: ايران وقفت الى جانب العراق في أوقات المحن ونتطلع لتطوير العلاقات معها

2019/06/18 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس:

التقى وفد مجلس النواب العراقي برئاسة بشير حداد برئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والمواضيع وفي مقدمتها توسيع آفاق التعاون المشترك في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي بما يعزز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين البلدين الجارين.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي حصلت عليه "الاتجاه برس"، ان حداد أكد في اللقاء على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى الإيراني، وتقوية العلاقات بين الشعبين لخدمة المصالح المشتركة إقتصاديا وسياسيا وذلك على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة وحسن الجوار.

واضاف:"هناك مشتركات وروابط تاريخية ودينيه واجتماعية بين شعبينا، وفي مجلس النواب والحكومة العراقية نسعى ونكثف الجهود ونستثمر علاقاتنا وصداقاتنا من أجل استقرار الأوضاع وتهدئتها بشكل عام في المنطقة ولانقبل باستخدام اراضينا للاعتداء على دول الجوار، كما نثمن وقوف إيران معنا في أوقات المحن في محاربة داعش الإرهابي، والعراق يتطلع الى تطوير نطاق التعاون وتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية".

من جانبه رحب لاريجاني بزيارة الوفد العراقي مشيراً الى أهمية توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس المصالح المشتركة والجمهورية الإسلامية لديها حرص كبير لاستقرار العراق باعتباره دولة جارة وهناك مشتركات كثيرة، وأوضح رئيس مجلس الشورى الإيراني بقوله:" إيران وقفت بجانب العراق في حربه ضد داعش، واليوم علينا أن نثمن الموقف المشرف لرئيس الجمهورية برهم صالح في قمة مكة تجاه الجمهورية الإسلامية وهذا دليل على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، وسنستمر في دعم العراق سيما في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية والبناء".

KKK

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