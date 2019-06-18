2019/06/18 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة سترسل 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط تزايد التوتر مع إيران.وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، إن إرسال القوات الإضافية جاء “لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الإيرانية”.ونشرت البحرية الأمريكية مزيدا من الصور قالت إنها تدعم اتهاماتها لإيران بالوقوف وراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة ترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط وكالة خطوة برس.

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