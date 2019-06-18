مكافآت مالية تنتظر منتخب شباب كرة الصالات

2019/06/18 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوعز الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، بتكريم منتخب شباب الصالات بعد وصوله لربع نهائي كأس اسيا المقامة منافساتها في مدينة تبريز الايرانية.وقال المنسق الاعلامي للجنة الصالات في الاتحاد، عدي صبار في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم إحسان الازيرجاوي، اوعز بتكريم منتخب شباب العراق للصالات ومن ماله الخاص”.واوضح صبار، […]

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