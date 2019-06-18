الحوثي يكشف عن تفاصيل مخطط عسكري خطير لعدوان التحالف في الحديدة

2019/06/18 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، عن مخطط عسكري خطير لدول العدوان الأميركي السعودي الإماراتي، يستهدف محافظة الحديدة خلال الأيام القادمة.

وقال الحوثي في

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