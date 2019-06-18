بكين: واشنطن تفتح الباب أمام كل الشرور في العالم

2019/06/18 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت بكين، اليوم الثلاثاء، من أن إعلان الولايات المتحدة نشر ألف جندي إضافي في المنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر مع إيران قد يفتح الباب

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