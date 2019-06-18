مجلس النواب يرد على مسالة احتساب رواتب تقاعدية للنواب المستبدلين

2019/06/18 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

رد مجلس النواب على الفيديو الذي نشرته وكالة "العهد نيوز" والذي يثبت بان النواب الذين تركوا مقاعدهم لغيرهم يتمتعون بكافة بالامتيازات والاستحقاقات

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